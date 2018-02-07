فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 7-2-2018.

ـ تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في الجيب المحاصر بأرياف حلب وحماه وادلب المتداخلين فيما بينهم، وسيطروا على قرى ” ثنية الصوان – جديدة – قارة ربوع – زغبر – رسم الضاهرية – ايزه – بيوض – مشيرفة – الظاهرية – رسم التينة – محيبس – رسم عريرة – ابو مرو – رسم طبش – معصوان – وسيطة – عطشانة – عبيسان – جبل عبيسان – رسم الخلا – جديدة – الخفية – أبو حمد – تبارة ازبيب – أندرين – جب الصفا – عبلة – رسم الصوف – سباخ – أخو حسن – عليص – راعل – كريهة – تل فا – خربة حويش – الصخرية – جب محمد – الجاسم – خربة خلوف – ابيان – تل الصوان – عزيزية- جنينة – جب السكر – الحنين – الخطابية – ابو محالة – جب الحنطة – القناطر – جديدة – ابو حبايا – مرامي بني هلال – ام زحيمك – البيضة – فيضة – متوسطية – عقلة – مشيرفة – مكسر الشرقي – ابو القناة – ابو صوايا- قلعة الحوايس” بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة، وبهذا التقدم سيطرت قوات الجيش والحلفاء على اكثر من ثلثي مساحة الجيب والبالغة حوالي 1100 كلم مربع.

ـ قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن طيران العدو الصهيوني أقدم في الساعة 03.42 من صباح اليوم بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظمها.

واضافت القيادة العامة أن هذا العدوان السافر يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوى تحت ضربات قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة في جميع المناطق ولتشجيع الإرهابيين أدوات إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتهم على المدنيين لاسيما في دمشق وريفها.

واكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة جاهزية قواتها للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية المتكررة وغير المحسوبة.

دمشق وريفها:

ـ استشهد طفل وفتاة إثر سقوط قذيفة صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق، كما أُصيب مدنيان إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على منطقة القزاز بدمشق، وسقطت عدَّة قذائف اخرى على ضاحية حرستا السكنية بريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة المنشرة في الغوطة الشرقية.

حلب وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة بمختلف انواع الاسلحة تجمعاً لمسلحي “جبهة النصرة” على أطراف قرية خلصة في ريف حلب الجنوبي وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ـ قُتل أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو الجود” على أيدي مجهولين قرب بلدة الشيخ علي، في ريف حلب الغربي.

ـ وقعت اشتباكات بين “الوحدات الكردية” من جهة والعدوان التركي والفصائل المدعومة منه من جهة أخرى، في محيط قرية “شيخ خورز” شمال مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدوان التركي إضافة لوقوع أسيرين منهم في أيدي “الوحدات”.

ـ هبطت طائرة مروحية، في القاعدة الأمريكية غرب مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، وعلى متنها قيادات من “التحالف الدولي” على رأسهم كل من: الجنرال بول إ. فونك، وهو القائد العام للفرقة الثالثة المدرعة والكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم “التحالف” والجنرال جيمي جارورد.

ـ نشرت “الوحدات الكردية” فيديو، قالت إنه لتدمير دبابة للعدوان التركي في منطقة راجو شمال غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، يوم أمس.

ـ استهدفت “قسد” بالقذائف المدفعية قرية كلجبرين الخاضعة لسيطرة “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية منطقة دير سمعان في ريف حلب الغربي.

من جهته، أستهدف العدوان التركي محطة تصفية مياه الشرب في محيط بلدة شران شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بالقذائف الصاروخية، مما يهدد بقطع المياه عن مئات الآلاف من الأهالي، كما استهدف العدوان قرية “زور مغار” جنوب غرب مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بالقذائف المدفعية.

درعا وريفها:

ـ قُتل وأُصيب عددٌ من مسلحي المجموعات المرتبطة بداعش، ودمرت آلية مفخخة لهم خلال تصدي “الجيش الحر” والفصائل المتحالفة معه، لمحاولتهم التقدم باتجاه بلدة حيط بريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ أغلقت “قسد” الطرق الواصلة بين مناطقها ومناطق سيطرة الجيش السوري في ريف دير الزور الغربي، ومنعت المدنيين من الدخول والخروج.

ـ قام مسلحو “قسد” بسرقة المحلات التجارية في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي وبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات خلال الأيام القليلة الماضية، واعتقلت نحو 1500 شاب بهدف التجنيد الإجباري، وشملت الحملة النازحين من المحافظات على غير العادة في الحملات السابقة، وطالت قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي.

ـ قُتل مدنيان اثنان، جراء انفجار لغمٍ بهما من مخلفات تنظيم داعش في مدينة الرقة.

ـ قُتل مسلح من “قسد” وأُصيب آخر، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في أحد المنازل اثناء محاولتهما سرقته، بالقرب من دوار النعيم في مدينة الرقة.

ـ فرضت “فرق إزالة الألغام” التابعة لـ “قسد” تعرفة جديدة لإزالة الألغام من منازل مدينة الرقة، حيث بلغ سعر إزالة ألغام غرفة واحدة 70 ألف ل.س.

ادلب وريفها:

ـ أُصيب الشاب محمود حسين بدوي (٢٤سنة) في بلدة كفريا المحاصرة في ريف ادلب الشمالي، نتيجة اعمال قنص متتالية من ناحية بروما المجاورة.

ـ دخل رتل عسكري تركي الى مدينة سراقب في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، تمهيداً لإقامة نقاط مراقبة فيها.

ـ عُثِر على جثة شاب مقتول بطلق ناري، في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ـ أُصيب مسؤول مخفر “الشرطة الحرة” التابعة للمجموعات المسلحة في بلدة “الغدقة” بريف ادلب الجنوبي الشرقي، المدعو “اسماعيل محمد نور العثمان” وقُتل شخص آخر جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته.

المصدر: الاعلام الحربي