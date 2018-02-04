شنّت قوّات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر الأحد، حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة والقدس.

ووفقاً لمصادر إعلامية فإن من بين المعتقلين المواطن بشار سليمان عسكر ومحمود عسكر من حزما شمال القدس، إضافة إلى يزن دندن، محمد خالد شرف، منير سمير صلاح، أحمد حسن عريقات، محمد نافز جفال، سليمان عريبة من أبو ديس شرق القدس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الطفلين بهاء الدين عزات ومحمد نعمان ياسين بعد اقتحام منزليهما في بلة نحالين غربي المحافظة، في وقت اعتقلت فيه المواطن علي عيسى طقاطقة من بيت نحالين جنوب المحافظة.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال المواطن صالح جرير جرار من مدينة جنين.

المصدر: فلسطين اليوم