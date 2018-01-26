اعلنت الشرطة الإيطالية “إنها ألقت القبض على 31 شخصاً للاشتباه في تورطهم في أنشطة للجريمة المنظمة “المافيا” في ضاحية أوستيا الساحلية التي كانت أحد محاور تحقيق كبير في أنشطة المافيا في العاصمة.

واوضح مسؤول بالشرطة “إنه تم إلقاء القبض على 31 عضواً ومتعاوناً مع عصابة يعتقد أن أسرة سبادا تديرها في مداهمات بدأت عند الفجر في أوستيا، ولا يزال أحد المشتبه بهم هارباً”.

وكانت أوستيا المنطقة الوحيدة ضمن 15 منطقة في روما تخضع لإدارة مباشرة من الحكومة المركزية بسبب الانتشار المزعوم للمافيا في المنطقة بعد أن أدى تحقيق واسع يعرف باسم “عاصمة المافيا” إلى اعتقال العشرات عام 2014.

المصدر: وكالات