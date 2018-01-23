فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول تعود لمواطنين كوريين شماليين متهمين بمساعدة بيونغ يانغ في الالتفاف على عقوبات أممية، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إجراءات عقابية تأتي ضمن أحدث جولة من عقوبات الاتحاد ضد كوريا الشمالية والتي أدت لتقليل حجم التجارة مع بيونغ يانغ، وذلك في محاولة لإبداء التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان الشريكين التجاريين الكبيرين للاتحاد الأوروبي.

وكانت الأمم المتحدة قد عرفت كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات بأنهم دبلوماسيون كوريون شماليون في أفريقيا وآسيا يستخدمون شركات عبارة عن واجهات في دول مثل موزمبيق وإريتريا وماليزيا لإمداد النظام الكوري الشمالي بالفحم والسلاح وأجهزة إرسال وإمدادات أخرى مهمة.

المصدر: وكالات