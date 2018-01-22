مصدر في القوة الصاروخية اليمنية: حصيلة قتلى مرتزقة العدوان في الضربة الباليستية تجاوزت الـ40 بالإضافة إلى تدمير مخزن سلاح المعسكر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2018 - 19:57
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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى قرع الغزال وأم الحوتة وشويحة أبو عيسى شرق وشمال شرق مطار أبو الضهور بريف إدلب
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية أبو حريق بريف حماه الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع إرهابيي "داعش"
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى: ابو مرير، طرفاوي، حميمات الداير، وريدي غربية تبارة بريف حلب الجنوبي
سانا: إستشهاد 9 مدنيين وإصابة 25 جراء سقوط قذائف مصدرها المسلّحون على حي باب توما بدمشق
وكالة الأناضول: الجيش التركي يطلق عملية عسكرية من مدينة أعزاز السورية للوصول إلى عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
وكالة دوغان: مقتل عنصرين من "الجيش الحر" وجرح 12 آخرين جراء سقوط صاروخ أطلق من عفرين على معسكر بهاتاي داخل تركيا
التلفزيون السوري: الطيران التركي يستهدف الشريط الحدودي في منطقتي القحطانية ورأس العين في ريف الحسكة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وستنتهي عندما تحقق أهدافها
"قوات سوريا الديمقراطية": نعتبر الهجوم التركي على عفرين "دعماً واضحاً لداعش" وندعو واشنطن للاضطلاع بمسؤوليتها
الكرملين: روسيا تراقب عن كثب الوضع في عفرين وهي على اتصال بالقيادتين التركية والسورية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقاً على عملية عفرين: ندعو إلى احترام وحدة الأراضي السورية
لافروف: الولايات المتحدة تحاول إقناع الأكراد بعدم التحاور مع دمشق وتحفز النزعات الانفصالية لديهم
ألمانيا تعرب عن قلقها بشأن التحركات التركية في شمال سوريا
وزارة الصحة في غزة: دخول الخدمات الصحية في القطاع مرحلة الخطر بسبب أزمة الوقود ونخشى توقف عدد منها في الأيام المقبلة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف سريعاً بفلسطين كدولة مستقلة
رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في القدس المحتلة
بنس لنتانياهو: الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" سيساعد على تحقيق السلام وآمل أن نكون في حقبة جديدة من حل النزاع
بنس أمام الكنيست: السفارة الأميركية ستفتتح في القدس قبل نهاية عام 2019
إخراج نواب عرب من الكنيست إثر احتجاجهم على كلمة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس
اليمن: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع قاهر 2M على معسكر الخيامي في تعز أثناء عرض عسكري لقوى العدوان
القوة الصاروخية اليمنية: مقتل أكثر من 40 موالياً للعدوان وإصابة أكثر من 50 وتدمير مخزن اسلحة بالضربة على معسكر الخيامي
مصادر يمنية: إستشهاد أسرة مكونة من 3 أفراد في غارة لطائرات العدوان على منطقة الأزقول بمديرية سحار في صعدة
الرئيس اللبناني ميشال عون لوكالة الأنباء الكويتية: الاستقرار بلبنان خط أحمر وذلك بإرادة لبنانية وعزيمة القوى الأمنية
الرئيس عون: مسألة النازحين السوريين حساسة جداً للبنان نظراً لمساحته الجغرافية الصغيرة ووضعه الاقتصادي والتحديات الأمنية
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الذي يطبق اليوم على اللبنانيين هو اللاطائف واللادستور
النائب حسن فضل الله: كل تأخير في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب سيؤدي إلى تطيير موازنة العام 2018
الجيش الإيراني يبدأ مناورة "محمد رسول الله (ص)" في دورتها الخامسة في شواطئ مكران وخليج عمان جنوبي البلاد
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصدر مرسوماً جمهورياً بتحديد موعد الانتخابات النيابية في 12 أيار/مايو المقبل
حكومة بنغلادش: عملية إعادة لاجئي الروهينغا إلى بورما لن تبدأ الثلاثاء لأنّه لا يزال هناك الكثير من التحضيرات لنقوم بها
الولايات المتحدة: تمديد إغلاق الحكومة الفدرالية بعد تأجيل الكونغرس التصويت على اتفاق ينهي أزمة الميزانية
رئيس الجمهورية اللبنانية يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ايار / مايو المقبل
مصدر في القوة الصاروخية اليمنية: حصيلة قتلى مرتزقة العدوان في الضربة الباليستية تجاوزت الـ40 بالإضافة إلى تدمير مخزن سلاح المعسكر
منذ 3 ساعة
22 January، 2018
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