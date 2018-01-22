استشهد خمسة مدنيين وأصيب ثمانية آخرون نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي باب توما بدمشق في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن “مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت حي باب توما بالقذائف سقطت إحداها على موقف للحافلات في دوار الحي ما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين وإصابة أكثر من ثمانية آخرين بجروح بعضها بليغة جدا ما يجعل حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع”.

وبين المصدر أن عددا من القذائف سقطت في حيي القصاع والشاغور ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والسيارات.

واستشهد مدني وأصيب سبعة آخرون بجروح ووقعت أضرار مادية أمس الأول جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف مخيم الوافدين وسجن دمشق المركزي في منطقة عدرا بريف دمشق وحي عش الورور بدمشق في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

المصدر: وكالة سانا - سوريا