أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب عبد المجيد صالح ان “لبنان دخل فعليا مرحلة الانتخابات النيابية وان السادس من أيار المقبل يجب أن يكون موعدا نهائيا لاجراء هذا الاستحقاق”.

وشدد صالح في حديث له الاحد على “ضرورة الاقلاع عن أي محاولة لعرقلة إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي تحت أي عنوان من العناوين”، لافتا الى ان “الوقت لم يعد متاحا لاجراء أو إدخال أي تعديلات على القانون الذي أصبح نافذا”.

واشار صالح الى “وجوب ألا يحجب الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن مسؤولية الحكومة حيال القيام بواجباتها تجاه القضايا المعيشية للناس”، وتابع “يجب التنبه للنيات العدوانية التي تبيتها اسرائيل للبنان واستهداف أمنه واستقراره”، مشيدا “بالانجازات التي تحققها الاجهزة الأمنية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام