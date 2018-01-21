وجهت الامم المتحدة نداء للتبرع بهدف جمع 2.96 مليار دولار في 2018 لتقديم مساعدة عاجلة الى أكثر من 13 مليون شخص في اليمن الذي يتعرض لعدوان سعودي اميركي جائر منذ ما يقارب الثلاث سنوات وييواجه بسبب ذلك ازمة انسانية خطيرة.

وقال منسق الشؤون الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك في مؤتمر صحافي في العاصمة اليمينة صنعاء الاحد إن “المانحين قدموا في 2017 حوالي 1.6 مليار دولار من أصل 2.34 مليار كان يحتاج اليها سكان البلد الفقير”.

وكان تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة أشار الاسبوع الماضي الى ان نحو 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة الى المساعدة بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الاشهر الستة الماضية.

وتابع التقرير ان خطر حصول مجاعة في تزايد اذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 2017، وتشمل هذا الارقام اكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هي الاكثر تعرضا لخطر المجاعة.

وبحسب الارقام الصادرة عن “منظمة الصحة العالمية” فقد أدى العدوان السعودي الاميركي الى قتل اكثر من 9200 يمني، بينما اصيب اكثر من 52 الف شخص اخر بجروح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية