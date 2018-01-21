أعيد السبت فتح مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعليق الرحلات فيه لمدة خمسة أيام بسبب اشتباكات اندلعت في محيطه وتسببت بأضرار في طائرات كانت على المدرج.

وقال لطفي خليل مدير مطار معيتيقة وهو المطار الدولي الوحيد الصالح للعمل “استأنفنا الرحلات بمطار معيتيقة الدولي صباح هذا اليوم حوالي الساعة الثامنة حيث انطلقت رحلة لشركة البراق إلى طبرق ورحلة أخرى إلى تونس” على متن شركة “الخطوط الليبية”.

وأضاف خليل أن شركة “الخطوط الجوية الأفريقية” الرسمية ستحتاج بعض الوقت قبل استئناف رحلاتها، بعد تضرر طائراتها جراء معارك الاثنين الماضي وأوقعت 20 قتيلا.

ومنذ إغلاق مطار معيتيقة، حولت الرحلات إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كم شرق طرابلس.

وتحول معيتيقة، الذي كان قاعدة عسكرية، إلى مطار مدني بعد تدمير المطار الدولي الرئيسي في العاصمة طرابلس بسبب القتال بين الفصائل المسلحة منذ نحو 4 أعوام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية