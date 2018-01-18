اكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، ان تضافر جهود العراقيين وتلبيتهم نداء المرجعية الدينية قضت على داعش، فيما شدد على اهمية ان تعيش المنطقة مرحلة “الرشد السياسي” لتعزيز امنها واستقرارها.

وقال الفياض في كلمته بفعاليات مؤتمر “العرب وإيران نحو مستقبل مشترك” ان “المنطقة يجب ان تتحرك نحو بناء علاقات تحكمها المصالح المشتركة الحقيقية وتجنب المخاطر المشتركة”، مبينا انه “لا يمكن اعتبار الجمهورية الاسلامية تحديا للعرب وبان اسرائيل هي صديقة لهم كما اراد البعض تصوير ذلك”.

واضاف الفياض، ان “ايران وتركيا ممكن ان تلعبا دورا في بناء استقرار للمنطقة بصورة عامة”، لافتا الى اهمية “وصول المنطقة الى مرحلة الرشد السياسي لتعزيز امنها واستقرارها”.

وتابع، ان “المقاومة فعل واقعي مصدره الشعب وهو ما حصل في العراق من خلال بروز الحشد الشعبي كقوة لبت نداء المرجعية وانهت داعش واطروحته الشريرة”، عادا “قوة الانظمة في المنطقة مستمد من القوى والاساس الشعبي الذي يحصنها من المؤامرات الخارجية”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي