اعتبرت كوريا الشمالية الثلاثاء ان الكلام الاخير للرئيس الاميركي دونالد ترامب عن امتلاكه لزر نووي “اكبر بكثير” من الزر المماثل

الذي يمتلكه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، ليس سوى “نباح كلب مسعور”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي حذر في كلمة القاها بمناسبة العام الجديد بان “الزر النووي” بمتناول يده، الا انه بالمقابل مد اليد الى كوريا الجنوبية عندما تطرق الى امكانية الحوار معها ومشاركة بلاده في الالعاب الاولمبية الشتوية المقبلة التي ستجري في كوريا الجنوبية.

وردا على كلام الزعيم الكوري الشمالي، كتب ترامب تغريدة على تويتر جاء فيها “على احد العاملين في نظامه الجائع والمنهك ان يعلمه بانني انا ايضا لدي زر نووي الا انه اكبر بكثير واقوى بكثير من زره وهو يعمل”.

وفي ردة الفعل الاولى لكوريا الشمالية على تغريدة ترامب وصفت صحيفة “رودونغ سيمون” الناطقة باسم الحزب الحاكم الثلاثاء كلام ترامب بـ “المتبجح”، وبأنه ليس اكثر من “نباح كلب مسعور”.

ورغم هذه الحدة في التصريحات فان تقاربا حصل بين الكوريتين توج باول حوار رسمي بين البلدين منذ أكثر من عامين، حيث اتفقا على مشاركة بيونغ يانغ في الالعاب الاولمبية التي ستجري في كوريا الجنوبية.

واضافت الصحيفة الكورية الشمالية في ردها على ترامب، ان كلام الاخير عن الزر النووي “ليس سوى انعكاس للوضع العقلي الميؤوس منه لشخص خاسر”، مضيفة ان ترامب “يعاني من اضطرابات في شخصيته سببها الغضب وانفصام الشخصية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية