أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان أن “التفجير الإرهابي الذي طال الأخ المجاهد محمد حمدان في صيدا يقف وراءه بشكل مباشر العدو الصهيوني”، ولفت الى ان “هذا الاعتداء هو تعبير عن حالة الغضب التي طالت هذا العدو من الواقع الجديد لحركة حماس والتي تعتبر إحدى أبرز حركات المقاومة في فلسطين المحتلة”.

وقال التجمع في بيان له الاثنين “نحن على قناعة تامة أن هذه الرسالة ستزيد حركة حماس إصرارا على المضي في جهادها الذي بدأنا نرى جزءا منه في نابلس والذي إن تطور سيكون بداية تحول إيجابي لمصلحة محور المقاومة”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “التفجير الإرهابي في ساحة المطار في بغداد الذي طال المدنيين وأدى إلى سقوط عشرات المواطنين بين شهيد وجريح”، ولفت الى ان “القضاء على دولة داعش في العراق لا يعني نهاية التنظيم وأن الطابع المستقبلي لأعماله سيكون من خلال تفجيرات أمنية واغتيالات”، داعيا “الدولة العراقية الى فرض على الدولة إعداد خطط مواجهة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام