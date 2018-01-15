بدعوة من نادي الشقيف في النبطية و الملتقى الثقافي اللبناني و ملتقى أدب و دار الأمير أقيمت ندوة و حفل توقيع رواية ( شمس ) لمؤلفها الدكتور محمد حسين بزي في قاعة عادل صباح بنادي الشقيف وذلك بحضور أعضاء كتلة التنمية والتحرير النواب السادة علي بزي و ياسين جابر و عبد اللطيف الزين ممثلاً بالأستاذ سعد الزين ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد ممثلاً بالحاج علي قانصو والوزير علي قانصو ممثلاً بالمهندس وسام قانصو و المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار ، العلامة الشيخ عبد الأمير شمس الدين ، سماحة الشيخ كاظم عياد ، رئيس الملتقى الثقافي اللبناني سماحة الشيخ فضل مخدر ، رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل وأعضاء من المجلس البلدي للمدينة، العميد مجدي حجار ، رئيس نادي الشقيف الدكتور علي وهبي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورئيس ملتقى أدب الشاعر سعيد ضاهر بالإضافة إلى حشد كثيف من الشعراء والكتّاب والمثقفين ووجوه اجتماعية وإعلامية ومهتمين.

بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية بالحضور باسم نادي الشقيف ألقاها الأستاذ إبراهيم سرور ثم كلمة الملتقى الثقافي اللبناني ألقاها الأديب الأستاذ كامل رضا وكلمة ملتقى أدب ألقاها الشاعر سعيد ضاهر تلتها كلمة راعي الحفل النائب الأستاذ علي بزي .

بعدها كانت ندوة حول الرواية تناوب على الكلام فيها كل من الدكتورة درية فرحات والشاعر الأستاذ عمر شبلي والشاعر الأستاذ جميل معلم والمؤلف الدكتور محمد حسين بزي .

وفي الختام وقع الدكتور بزي رواية شمس للحضور .

المصدر: انترنت