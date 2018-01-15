عقدت “لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” النيابية في لبنان جلسة الاثنين في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الاعضاء.

كما حضر الجلسة رئيس شعبة العديد أمين سر مجلس القيادة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد الاداري موسى كرنيب وعن وزارة المالية مديرة الصرفيات رانيا دياب.

وبعد الجلسة أصدرت اللجنة بيانا اوضحت فيه انها “تابعت مناقشة ردود فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم واستمعت الى كل الملاحظات والآراء على ان تبت بالموضوع في الجلسة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام