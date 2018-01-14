هل يستطيع اللبناني تجنب فخ العملات المزورة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2018 - 05:41
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قوات العدو تقتحم قريتي بيت أمرين وواد الفارعة شمال نابلس وتصادر كاميرات المراقبة من المحلات والمصانع والمنازل
قوات العدو تغلق جميع مداخل بلدة العيساوية قرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة وتمنع الدخول اليها والخروج منها
اعلام العدو: القاء الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه الجنود الصهاينة في بلدة العيساوية قرب المسجد الاقصى
مراسل المنار: اصابة فتى برصاص جنود الاحتلال خلال تظاهرة قبالة ناحل عوز شرق قطاع غزة
قوات العدو تهاجم مسيرتين خرجتا في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة وقرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة
فلسطين المحتلة: المستوطنون الصهاينة يقطعون أشجار الزيتون في بلدة حوّارة جنوب نابلس بحماية جنود العدو
الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا على قرى برده وتل حطابات وجعفر منصور ورجيلة وارجل وغريرفة ومنبطح وتل الضمان بريف حلب الجنوبي
الجيش السوري سيطر على تل أحمر ومزرعة وتل الشيخ وقلعة الشيخ وام عامود وحانوتة ومكتبة وتل حواصيد واعبد وشويحة اللهب
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الطريق الواصل بين خناصر وتل الضمان وجبل الأربعين بريف حلب الجنوبي
المرصد المعارض: مقتل 67 مسلحا بينهم 5 مسؤولين من "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها خلال 72 ساعة بمعارك ريف ادلب
المرصد المعارض: مقتل 94 مسلحا بنيران الجيش السوري على محور ادارة المركبات في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية خلال 16 يوما
سوريا: الجماعات المسلحة تستهدف حي الموكامبو في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية
نيجيريا: ظهور زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزكي للمرة الاولى أمام الاعلام منذ اعتقالة مع زوجته نهاية الـ2015
القضاء النيجيري كان قد اصدر حكما منذ سنة بالافراج عن الشيخ الزكزكي وزوجته لكن الجيش ماطل في تنفيذ الحكم
مصادر يمنية: قتلى وجرحى اثر قصف مدفعي استهداف تجمعات الجنود السعوديين في موقعي الكرس والقرن وقريتي قوى وحامضة في جيزان
مصادر يمنية: قنص جندي سعودي في جبل الدخان واستهداف جرافة عسكرية سعودية في قرية الخل في جيزان بقذائف مدفعية
مصادر يمنية: اطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات العناصر الموالين للعدوان في شعب المنقطع في البيضاء
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن 3 غارات على منطقتي البقع والعطفين بمديرية كتاف في صعدة
المجموعة الافريقية بالأمم المتحدة دانت تصريحات ترامب العنصرية والمتضمنة كراهية للأجانب وطالبت واشنطن بالتراجع والاعتذار
الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو: لن نقبل باهانات ترامب حتى ولو كانت من جانب رئيس دولة صديقة مهما كانت قوة هذا البلد
بلجيكا: الآلاف تظاهروا في بروكسل مطالبيبن باستقالة وزير الهجرة لطرده 10 سودانيين تعرضوا لاحقا لسوء معاملة في بلادهم
النمسا: الآلاف تظاهروا في فيينا ضد ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم رفضا لمواقفه من الهجرة وبرنامجه الاجتماعية
أميركا: سلطات ولاية هاواي تقول ان انذارا صدر عن طريق الخطأ حذر سكان الولاية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة
مصر: مجلس النواب يعقد الاحد جلسة عامة طارئة وسط توقعات بإقرار تعديل وزاري مرتقب
العراق: 5 شهداء و11 جريحا في هجوم انتحاري وقع قرب حاجز للقوات الأمنية في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية في شمال بغداد
وزير الزراعة غازي زعيتر: يدنا ممدودة لكل من يريد التعاون معنا للنهوض بالقطاع الزراعي والإرتقاء به إلى حيث يجب أن يكون
الكوريتان الجنوبية والشمالية ستجريان محادثات الاثنين حول ارسال فرقة شمالية للمشاركة بالالعاب الاولمبية الشتوية بالجنوب
الكونغو الديموقراطية: الجيش يطلق عملية عسكرية جديدة ضد المتمردين الاوغنديين شمال مدينة بيني في اقليم شمال كيفو الحدودي
كينيا: مقتل شرطي ومدني في هجوم مسلح على قافلة حافلات شمال البلاد تخلله تبادل لاطلاق النار مع الشرطة
هل يستطيع اللبناني تجنب فخ العملات المزورة؟
منذ 9 ساعة
13 January، 2018
تقارير مصورة
هل يستطيعُ اللبنانيون تجنبَ الوقوعِ في فخ العملات المزورة؟
المصدر:
قناة المنار
العملات المزورة
العملات المزورة في لبنان
كشف العملات المزورة
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