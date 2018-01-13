أعلنت “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” في ليبيا عن تخطي سجل الناخبين حاجز المليوني ناخب ليل يوم الجمعة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل سوف تستمر حتى 6 شباط/فبراير 2018 القادم.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها إن “مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حقق رقما قياسياً مميزاً بارتفاع عدد المسجلين إلى (2,005,814) ناخبا وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير 2018”.

وأضاف البيان أن “معدل تسجيل النساء ما زال يتحرك بنفس وتيرته الأسبوع الماضي حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى 41 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين”.

وأشار البيان إلى ان “عملية التسجيل ستتواصل حتى يوم 6 شباط/فبراير القادم 2018 فيما ستدشن المفوضية منظومة التسجيل بالخارج في الأول من فبراير وفق آلية تسجيل عبر الإيميل من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض”.

المصدر: سبوتنيك