الصحة الفلسطينية: إصابة مواطن بعيار ناري خلال المواجهات شرق جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2018 - 16:17
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يديعوت أحرنوت تنشر تقريرا لجيش الاحتلال: تقديرات بسقوط 150 صاروخاً في الساعة على "إسرائيل" في الحرب المقبلة مع حزب الله
يديعوت أحرنوت: 3000 إلى 4000 صاروخ في اليوم ستستهدف "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهو مجموع ما أطلق خلال حرب لبنان الثانية
يديعوت أحرنوت: في الحرب المقبلة ستكون صواريخ حزب الله أكثر دقة وفتكاً وبمدى أطول وستغطي كامل أراضي "إسرائيل"
يديعوت أحرنوت: إنها المرة الأولى منذ عام 2007 التي يقدم فيها سيناريو مرجعي أعدته "مؤسسة الدفاع" عن الجبهة الداخلية
مسيرات غضب في مخيمات قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية المحتلة تأكيداً على استمرار الانتفاضة واستنكاراً لانتهاكات الاحتلال
مراسل المنار: مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة الغربية أبرزها قرب رام الله وفي بيت إيل وبيت لحم
مراسل المنار: قوات الاحتلال تؤمن الحماية لمستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين في نابلس وبيت لحم ومناطق بالضفة الغربية
مراسل المنار: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات على الحدود شرق مدينة غزة
الرئيس الحريري لـ "وول ستريت جورنال": الباب دوماً مفتوح أمام حزب الله للمشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات
الرئيس الحريري: بعض الدول ترى أن وجود حزب الله أصبح ضرورة في سوريا وأنه ليس تدخلاً في الشأن السوري بل محاولة لحل الأزمة
الرئيس الحريري: علاقاتنا مع إيران أو الخليج ينبغي أن تكون على أفضل حال لكن بما يخدم المصالح الوطنية للبنان
نقابة المعلمين: تحركات تصعيدية وجمعيات عمومية الأربعاء المقبل لإعلان الإضراب في 24 من الشهر الحالي وفي 5 و6 و7 شباط
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى العميرية وأبو جلوس وبرج السما وتل عنبر وأبو عبده بريف حلب الجنوبي الشرقي
اتفاق تشكيل الحكومة في ألمانيا يقضي بخفض عدد طلبات اللجوء إلى نحو 200 ألف في السنة
الأمم المتحدة: وصف ترامب دولاً إفريقية وهايتي بأنها "أوكار قذرة" يمثل تصريحاً صادماً ومعيباً وعنصرياً
الصحة الفلسطينية: إصابة مواطن بعيار ناري خلال المواجهات شرق جباليا
منذ 53 mins
12 January، 2018
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