غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا “اليوم اجتمعنا في اللجنة الوزارية المكلفة بملف الانتخابات وكما توقعنا من أشهر مع الأسف حصل.. وهو التمييع والتسويف والتأخير لنصل الى الوقت الذي وصلنا اليه بتفريغ القانون من كل إصلاحاته المرفقة به بحجة مداهمة الوقت”.

وأضاف “كل هذا ليس صدفة على الاطلاق إنما كان المقصود ان نصل الى هذه النتيجة المخزية.. هل هذا قدر أم خيار اللبنانيين وفِي الحالتين ينطبق علينا القول المأثور “كما تكونوا يولى عليكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام