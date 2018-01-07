أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ خلال حضوره قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس للجزيرة والفرات في مدينة الحسكة أن تباشير النصر باتت واضحة وسيكون هذا العام عاماً لإعلان النصر النهائي في سورية على المجموعات الإرهابية بفضل صمود الشعب واستبسال أبطال الجيش العربي السوري الذين قدموا أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن الوطن سورية.

وقال أن محافظة الحسكة كباقي المحافظات السورية كانت على الدوام رمزا للمحبة والتآلف والوحدة الوطنية من خلال الانسجام والمحبة بين جميع مكوناتها وأطيافها وهو ما تمثل اليوم من خلال حضور أطياف المجتمع لهذا القداس.

المصدر: التلفزيون السوري