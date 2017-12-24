قدم السفير الأميركي الجديد في هولندا بيتر هوكسترا السبت اعتذاره عن تصريحات سابقة اتهم فيها المسلمين في هذا البلد بالتسبب بفوضى، وذلك بعدما حاول انكارها.

وارتكب هوكسترا الذي سيتولى مهامه الشهر المقبلـ هذا الخطأ في مقابلة مع صحافي من محطة التلفزيون الهولندية الرسمية “أن أو أس” كان يسأله الجمعة عن تصريحات سابقة ادلى بها في مؤتمر صحافي في العام 2015.

وسأله الصحافي عن تصريحاته التي قال فيها إن هناك “فوضى” و”مناطق خارجة عن القانون في هولندا”، فاجاب “كلا لم أقل هذا البتة”، ثم أضاف “هذا ما نسميه الأخبار الكاذبة”، وهي عبارة يكثر من استخدامها الرئيس دونالد ترامب في هجومه على وسائل الإعلام المعارضة له.

لكن مقطعا منتشرا على الإنترنت يظهر فيه هوكسترا وهو يقول “لقد وصلت الحركة الإسلامية إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في الفوضى، هناك فوضى في هولندا،سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق”.

المصدر: الوكالة الفرنسية