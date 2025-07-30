دولي

بلجيكا: إحالة جنديين إسرائيليين إلى “المحكمة الجنائية الدولية”

قررت النيابة العامة البلجيكية إحالة ملفي جنديين في جيش العدو الإسرائيلي تم توقيفهما والتحقيق معهما في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بناء على شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقالت النيابة العامة في بلجيكا في بيان لها الأربعاء إن “مؤسسة هند رجب ومقرها بروكسل، تقدمت بشكويين ضد جنديين إسرائيليين قدما إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان تومورولاند، يومي 18 و19 تموز/ يوليو الجاري”، وأضافت أنها “بعد دراسة الشكوى، قررت إحالة ملف الجنديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار التزامات بلجيكا الدولية ومن أجل ضمان سير العدالة بشكل صحيح”.

وتبذل مؤسسات عديدة في العالم، جهودا مكثفة لملاحقة ومساءلة العسكريين الصهاينة على جرائم الحرب في غزة.

و”هند رجب” اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش العدو الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

ويواصل جيش العدو الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر على غزة إلى استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 145 ألفاً، بالإضافة إلى تشريد سكان القطاع بالكامل وتدمير واسع النطاق.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام