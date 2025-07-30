الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 23:07
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    عربي وإقليمي

    30 شهيدا بمجزرة صهيونية جديدة بحق طالبي المساعدات في غزة

    استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات مساء الأربعاء في قصف مدفعي وإطلاق نار من العدو الإسرائيلي استهدف مراكز تجمع طالبي المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

    وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف تجمعًا للمدنيين قرب محور موراج شمال غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

    وتابعت المصادر “كما استشهد أكثر من 30 من طالبي المساعدات وأصيب آخرون بقذائف ونيران آليات الاحتلال قرب معبر زيكيم شمالي القطاع”.

    واستشهد المئات من منتظري المساعدات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية”، بتاريخ 27 مايو/ أيار 2025.

    المصدر: فلسطين اليوم