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    لبنان

    إطلاق حملة لرفع الركام في مدينة النبطية

      إطلاق حملة رفع الركام في مدينة النبطية

      إطلاق حملة رفع الركام في مدينة النبطية

       أطلقت جمعية النصير الخيرية، بالتعاون مع بلدية مدينة النبطية، حملة واسعة لرفع الركام وتنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة، وذلك في إطار معالجة آثار العدوان الإسرائيلي.

      شملت الحملة أحياء السرايا والمسلخ والسوق التجاري، وهي من أكثر المناطق التي تعرضت للتدمير، وقد عملت الفرق الميدانية على إزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتنظيف الشوارع، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إليها.

      وأشرف على انطلاق الحملة رئيس جمعية النصير الخيرية حيدر ونسة الذي أعلن أن “هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه مدينة النبطية وأهلها”، مشددا على أن “التعاون بين البلدية والجمعيات الأهلية يشكل ركيزة أساسية في تسريع عملية التعافي وإعادة الحياة إلى المدينة، بما يعكس روح التضامن والتكافل في مواجهة آثار العدوان”.

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