وزير العمل تفقد المدينة الصناعية في صور ضمن جولة جنوبية وأكد ان إعادة الإعمار أولوية

زار وزير العمل الدكتور محمد حيدر المدينة الصناعية في صور، يرافقه النائبان علي خريس وحسين جشي وعدد من الفعاليات، في إطار جولة جنوبية شملت محافظتي الجنوب والنبطية لتفقد الأسواق التجارية والمناطق الصناعية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، حيث اطلعوا على حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية.

وأكد الوزير حيدر أن “ما تعرضت له المدينة الصناعية يعكس حجم الاستهداف الذي طال القوة الاقتصادية في المنطقة، في محاولة من العدو الإسرائيلي للقضاء على مقومات الإنتاج ومنع أبناء المنطقة من العودة سريعًا إلى مدينة صور والجنوب عمومًا.

وأشار الى أنه “رغم الدمار والمخاطر، إلا ان هناك إصرارا من أبناء الجنوب على الاستمرار والثبات”، وقال: “إن أبناء الجنوب باقون وسيعودون، وإن الحكومة مصرة على إطلاق ورشة إعادة الإعمار فور تأمين التمويل اللازم”، موضحًا أن “البرامج توضع حاليًا، والاتصالات مستمرة على مختلف المستويات لتأمين التمويل في أقرب وقت”.

وأضاف: “أن مختلف القطاعات مصرة على استئناف الإنتاج وعودة العمال إلى أعمالهم، وعودة المواطنين إلى منازلهم، بما يساهم في تسريع نهضة لبنان، موجهًا رسالة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، باعتباره ضامنًا لوقف إطلاق النار، والعمل على ضمان وقف حقيقي للاعتداءات الإسرائيلية ولجم العدوان”.

من جهته، أكد النائب خريس أن “العدو الإسرائيلي أصر على استهداف الاقتصاد اللبناني”، معتبرًا أن “الرد الواضح يكون بالثبات والبقاء في الأرض وعدم التخلي عنها وعن القيم”، مشيرًا إلى أن “الإمام السيد موسى الصدر علّمنا أن إسرائيل شر مطلق”.

ودعا الحكومة إلى “عقد إحدى جلساتها في مدينة صور أو النبطية، للاطلاع ميدانيًا على حجم الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي”.

بدوره، أشار النائب جشي إلى وحشية العدو الصهيوني، مؤكدًا أن “الشعب اللبناني ثابت ومصر على العيش بكرامة، وأن إرادته اليوم أقوى من أي وقت مضى”. وقال: “إن الشهداء الذين ارتقوا يشكلون ذخيرة لاستكمال مواجهة هذا العدو”، مؤكدًا أن “أمام الاحتلال خيارين: إما الخروج من الأرض اللبنانية، وإما أن تبقى المقاومة جاهزة دائمًا، وستظل الرؤوس والهامات مرفوعة”.

بعدها توجه الوزير حيدر والوفد المرافق الى مدينة صور حيث جال في احيائها واطلع عن كثب على حجم الدمار الذي لحق بالمدينة جراء الحرب.

وخلال جولته في مدينة صور وسماعه لهموم الناس ومطالبهم، قال الوزير حيدر في رده على سؤال: “نحن كفريق اعلنا رفضنا لاتفاق الاطار شكلا ومضمونا، وهذا الاتفاق لن يبصر النور. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم العدو الإسرائيلي ووقف اطلاق النار بشكل فعلي”. أضاف: “كل القطاعات في الجنوب مصرة على البد ء بإعادة الانتاج، والناس مصرة على العودة الى منازلهم ولو كانت مدمرة. العدو الإسرائيلي لم يكن يستهدف الابنية فقط بل استهدفت القوة الاقتصادية في الجنوب لتهجير اهله… الحكومة مصرة على عودة النازحين واعادة الإعمار وهناك خطط وبرامج وضعت وتنفيذها ينتظر التمويل الدولي”.