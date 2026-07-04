السبت   
   04 07 2026   
   19 محرم 1448   
   بيروت 13:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فلسطين المحتلة: مليشيات المستوطنين تهاجم المزارعين في منطقة الظهر بقرية جالود جنوب نابلس

      مواضيع ذات صلة

      الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات ووفيات «إيبولا»

      الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات ووفيات «إيبولا»

      الفوعاني: سيادة لبنان ليست موضع مساومة

      الفوعاني: سيادة لبنان ليست موضع مساومة

      ميدفيديف: هرمز أصبح سلاحا إستراتيجيا لإيران لا يقل عن النووي

      ميدفيديف: هرمز أصبح سلاحا إستراتيجيا لإيران لا يقل عن النووي