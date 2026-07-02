وفد من حركة أمل يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران

على مدى أكثر من ساعة التقى وفد حركة امل مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في مقر مجلس الشورى في العاصمة طهران.

رئيس وفد حركة امل الدكتور خليل حمدان استهل اللقاء بنقل تحيات دولة الرئيس نبيه بري واعتذاره عن المشاركة شخصيا في مراسم تشييع الامام الشهيد السيد على الخامنئي (قدس سره) لأسباب طارئة، كما سلمه رسالة خطية من الرئيس بري.

النائب قبلان

بدوره النائب قبلان قبلان تمنى على الرئيس قاليباف زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية ووحشية الاعتداءات الإسرائيلية.

قاليباف

الرئيس قاليباف رحب بوفد حركة امل وحمله تحياته وسلامه للرئيس نبيه بري.

ودار حوار حول الظروف والمستجدات الدولية والإقليمية ومدى انعكاساتها على دول المنطقة وخصوصا لبنان.

المصدر: مواقع