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    لبنان

    وزير الزراعة : إجراءات إعلان غابة العذر محمية في مراحلها النهائية

      أكد وزير الزراعة نزار هاني “التزام الوزارة العمل المتواصل لحماية الطبيعة وغابات لبنان”، مشدّداً على “أهميّة تطوير هذه الثروة الوطنيّة وتعزيز التكامل بين القوى الأمنيّة، الوزارات، البلديّات واتحاداتها، إضافة إلى الناشطين البيئيّين”.

      وأشار الوزير هاني، في حديث اذاعي”، إلى أنّ “غابة العذر في عكّار تشكّل نموذجاً بارزاً لهذه الجهود، باعتبارها ثروة طبيعيّة مهمّة للبنان وللعالم أجمع”، لافتاً إلى أنّ “الإجراءات اللاّزمة لإعلانها غابة محميّة باتت في مراحلها النهائيّة، حيث تستكمل البلديّة واتحاد البلدياّت الملف”.

      وشكر لكلّ “من ساهم في دعم هذه المبادرات”، مثمّناً “لإذاعة جبل لبنان جهودها المبذولة وإضاءتها المستمرّة على القضايا البيئيّة”، مؤكّداً أنّ “هذا التشجيع يشكّل حافزاً دائماً للوزارة لمواصلة نشاطاتها في خدمة البيئة والطبيعة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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