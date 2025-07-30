دولي

زلزال شرق روسيا.. عمليات إخلاء وموجات تسونامي تضرب بعض دول الهادي

لا زال الترقب يسود مناطق واسعة على طول الشواطئ المطلة على المحيط الهادئ، بعدما ضرب زلزال قوي شرق روسيا وتسبّب في موجات تسونامي امتدت إلى سواحل عدة دول. وفي هذا الإطار، أكدت وكالة الإعلام الروسية أن مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية المطلة على المحيط الهادي شهدت أمواج مد عاتية (تسونامي) يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار، وبلغ ارتفاع أقوى الأمواج 5 أمتار.

Insane tsunami footage out of Russia. pic.twitter.com/HbvCD7eUSt — ADAM (@AdameMedia) July 30, 2025

وفي التفاصيل، فقد ضرب زلزال عنيف، بلغت قوته 8.8 درجات، قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق البلاد ليل الثلاثاء الأربعاء، مما أدى إلى أمواج تسونامي غمرت مناطق ساحلية شمال جزر الكوريل.

وقالت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية عقب الزلزال الرئيسي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا.

ودفع الزلزال العنيف إلى إصدار تحذيرات وعمليات إخلاء عبر المحيط الهادي، إذ حذرت اليابان والصين والولايات المتحدة وبيرو والمكسيك والإكوادور من موجات تسونامي تضرب شواطئها، مما دفعها إلى إصدار أوامر إخلاء ومنع الأنشطة البحرية كافة.

وأكدت اليابان وصول موجة تسونامي قصيرة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية، كما أكدت ولايتا هاواي وكاليفورنيا في الولايات المتحدة وصول موجات تسونامي قصيرة أيضا، لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أفادت بإلغاء تهديد تسونامي في مجموعة من جزر المحيط الهادي، مشيرة إلى أن التقلبات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تستمر.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن وكالة الأرصاد الجوية خفضت مستوى تحذيرات تسونامي في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن التحذيرات لا تزال سارية في أجزاء من محافظة هوكايدو ومنطقة توهوكو، داعية المواطنين إلى توخي الحذر حتى رفع جميع التحذيرات.

هذا وحثت السلطات الكولومبية السكان على إخلاء الشواطئ والمناطق المنخفضة على سواحل تشوكو ونارينو، طالبة منهم التوجه إلى مناطق مرتفعة بعيدا عن الساحل.

وأتى ذلك بعد أن صدرت تحذيرات من تسونامي في مقاطعتي تشوكو ونارينو، بالإضافة إلى تحذيرات لكاوكا ووادي كاوكا.

حذرت السلطات في بولينيزيا الفرنسية سكان عدد من جزر ماركيساس من احتمال وقوع أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، بعد زلزال هائل ضرب المنطقة قبالة أقصى شرق روسيا.

وأفادت بأن الأمواج ستصل إلى جزر أوا هوكا، ونوكو هيفا، وهيفا أوا عند الساعة 10:27 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن تشهد جزر أخرى في ماركيساس ارتفاعات أمواج قد تصل إلى متر، وفقاً للحكومة المحلية.

ترامب يحذر سكان هاواي من تسونامي عقب زلزال شرق روسيا

إلى ذلك، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سكان ولاية هاواي من احتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المحيط الهادي شرق روسيا فجر اليوم.

وفي منشور على حسابه في منصة “تروث سوشيال” أوضح ترامب أن حالة لتحذير من تسونامي سارية في ألاسكا وساحل المحيط الهادي الأميركي، وأن اليابان معرضة للخطر أيضاً.

سادس أقوى زلزال بالتاريخ

ويوضع هذا الزلزال في الترتيب السادس بقائمة أشد الزلازل المسجلة قسوة إلى الآن، إلى جانب زلزال “بيو بيو”، الذي ضرب دولة تشيلي، قبالة شاطئ منطقة ماولي التشيلية على عمق 35 كيلومترا تحت سطح البحر، يوم السبت 27 فبراير/شباط 2010.

ويأتي ذلك بعد زلزال وتسونامي فالديفيا أو زلزال تشيلي العظيم، الذي حدث في 22 مايو/أيار 1960، وقد وضعته معظم الدراسات عند 9.4-9.6 على المقياس، ورتب على أنه أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق، استمر 10 دقائق، وتراوحت أعداد ضحاياه بين ألف و6 آلاف شخص.

المصدر: مواقع إخبارية