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وفد من “حزب الله” يزور المناضل جورج عبد الله في القبيات مهنئًا بتحرّره

زار وفد من العلاقات العامة في “حزب الله” – منطقة جبل لبنان والشمال، المناضل جورج عبد الله في بلدته القبيات، مهنئًا إياه بتحرّره من قيد السجون الفرنسية.

وضمّ الوفد عددًا من الفاعليات الاجتماعية، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على مكانة عبد الله النضالية، ودوره في مقاومة الاحتلالات ودعم القضايا الوطنية.

بدوره، شدّد عبد الله أمام الوفد على أهمية الوعي والوحدة الوطنية لتحصين لبنان في وجه التحديات التي يواجهها، مؤكّدًا أن المرحلة تستدعي مزيدًا من التماسك الداخلي والثبات على الخيارات السيادية.

المصدر: موقع المنار