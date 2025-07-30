الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 13:47
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    لبنان

    بري يُبدي انزعاجه من التهويل بالحرب ويُشيد بمقاربة الرئيس عون لملف السلاح

      أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انزعاجه الشديد من التهويل المتكرّر بحرب محتملة على لبنان، مؤكداً في تصريحات صحافية أنّ هذا الخطاب بمعزل عن طبيعة النيات الإسرائيلية، مستغرَب ويتنافى مع روح المسؤولية الوطنية.

      وفي معرض حديثه عن الملف السيادي، أثنى الرئيس بري على أسلوب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقاربة ملف التفاوض والسلاح، مشيراً إلى أنّ الطريقة التي ينتهجها في التعامل مع هذا الملف “جيدة ومحلّ تقدير”.

      وحول ما يُشاع عن توتر في العلاقة بينه وبين “حزب الله” في الآونة الأخيرة، اكتفى بري بالقول مبتسمًا: “لا أنا ولا الحزب معنا خبر… دعوهم يثرثرون”.

      أما بشأن تصريحات المبعوث الأميركي توماس براك، التي دعا فيها إلى خطوات عملية لنزع السلاح معتبرًا أنّ التصريحات لم تعد كافية، فقال بري: “كلامه موجَّه إلى الحكومة، أما أنا فمعنيٌّ بالاستمرار في البحث عن حلول”.

      المصدر: موقع المنار