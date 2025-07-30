لبنان

هيكل: لن نسمح بجرّ الوطن إلى الفتنة

أعلن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اليوم، أن لبنان يواجه 3 تحديات رئيسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش لن يتهاون في إحباط “أيّ محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة”.

في “أمر اليوم” لمناسبة عيد الجيش الثمانين، قال هيكل “في ظل الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يواجه لبنان مجموعة من التحديات المتداخلة، على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة، ويمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية، ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي”.

وتابع “يليه الإرهاب الذي يسعى إلى النيل من وحدة الوطن وسلامة أبنائه”، مضيفاً “يُضاف إلى ذلك ما تتركه الأحداث الإقليمية من تداعيات على ساحتنا الداخلية، ما يستوجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحلي الأطراف كافة بالوعي والمسؤولية، بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة”.

وأشار هيكل إلى أن “وسط تلك الظروف، يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية”.

واعتبر قائد الجيش أن المهمات المذكورة “تستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحديات”، مؤكداً تطلعه “إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف”.

كما شدد هيكل على أن “الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة”.

المصدر: مواقع إخبارية