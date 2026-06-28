استمرار إقفال طريق سدّ القرعون يثير المخاوف والتساؤلات في البقاع الغربي

رغم عودة الأهالي إلى معظم قرى وبلدات البقاع الغربي بعد توقف العدوان، لا تزال الطريق المؤدية إلى سدّ بحيرة القرعون مقفلة، وسط تساؤلات عن أسباب استمرار إغلاقها وانعكاسات ذلك على المواطنين وسلامة السد.

النص:

رغم عودة الحياة تدريجيًا إلى معظم مناطق البقاع الغربي، لا تزال الطريق المؤدية إلى سدّ بحيرة القرعون خارج الخدمة، في واقع ينعكس سلبًا على حركة المواطنين والمزارعين، ويحول دون الوصول إلى واحدة من أبرز المنشآت الحيوية في لبنان.

وفي ظل استمرار إقفال الطريق، اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون أن منع الوصول إلى السد، حتى أمام الجيش اللبناني والفرق الفنية المختصة، يعكس عجز الدولة عن فرض سيادتها. وحذّر من مخاطر عدم إجراء كشف هندسي على السد بعد تعرضه للاستهداف، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن المائي وسلامة المنطقة.

وأكد مارون أن الدولة اللبنانية لا تملك أي تفسير واضح لاستمرار إقفال الطريق أو منع الوصول إلى السد، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الواقع.

وبين طريق لا تزال مقفلة وسد لم تُقيّم أضراره بعد، تبقى علامات الاستفهام قائمة، فيما ينتظر أهالي المنطقة إجراءات عملية تعيد فتح الطريق وتؤمّن الكشف على السد وضمان سلامته.

المصدر: موقع المنار