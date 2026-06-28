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    الخارجية الإيرانية: نؤكد عزمنا على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأميركي

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