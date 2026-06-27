صحيفة الغارديان: ينص البند 13 من الاتفاق على أن يلتزم لبنان وإسرائيل بـ”وقف أي أعمال عدائية أو سلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية”

قالت صحيفة الغارديان ان” البند 13 من الاتفاق على أن يلتزم لبنان وإسرائيل بـ”وقف أي أعمال عدائية أو سلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية”.

ووفق الصحيفة يرى عدد من خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه الصياغة قد تُفسَّر على أنها تمنع لبنان من دعم أو إطلاق إجراءات قانونية دولية ضد إسرائيل بشأن أفعال يُزعم أنها تشكل جرائم حرب.

ويشير التقرير إلى أن هذا قد يبدد الآمال السابقة في منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، وهو مطلب كانت قد دعت إليه منظمات حقوقية منذ عام 2024

نقلت الصحيفة عن حقوقيين قولهم إن السعي إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق للضحايا ولا ينبغي اعتباره “عملاً عدائياً”.

كما أشار التقرير إلى أن حزب الله رفض الاتفاق ووصفه بأنه “إذلال”، بينما شددت الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان على أن المطالبة بالعدالة لا تتعارض مع القانون الدولي.

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المصدر: صيحفة الغارديان