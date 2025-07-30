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ذوبان جليد جبل “جيلو” في تركيا ينذر بكارثة مناخية

ينذر مشهد الاختفاء السريع للأنهار الجليدية التي كانت تكلل قمم جبل “جيلو” في جنوب شرق تركيا بالخطر الشديد، حيث فقد الجبل نحو 48% من كتلته الجليدية خلال العقد الماضي فقط.

جبل “جيلو” البالغ ارتفاعه 4135 متراً (ثاني أعلى قمة تركية بعد جبل أرارات) يحتضن أنهاراً جليدية يعود تاريخها إلى 20 ألف عام، لكن الصور اجوية تكشف اختفاء مساحات شاسعة منها، حيث يؤكد البروفيسور “أونور ساتير” من جامعة يوزونجو ييل: “فقدنا 50% من الغطاء الجليدي خلال 40 عاماً.. الذوبان أسرع من توقعاتنا”.

وقد أدت عوامل متعددة الى تسريع الكارثة منها: بناء طرق جديدة جعلت المنطقة أكثر قابلية للزيارة، مما زاد من حركة السيارات والسياح، ارتفاع درجات الحرارة القياسية في تركيا هذا الصيف، عدم كفاية الإجراءات الوقائية رغم إعلان المنطقة محمية وطنية عام 2020

ويتوقع تقرير أممي انخفاض هطول الأمطار بنسبة 30% بحلول نهاية القرن، 88% من الأراضي التركية معرضة لخطر التصحر.

بينما يحاول العلماء حول العالم حماية الأنهار الجليدية بأساليب مثل تغطيتها بقطع قماش بيضاء (كما في جبال الألب)، يبدو أن الوقت ينفد لإنقاذ كنوز جبل “جيلو” الجليدية التي قد تختفي للأبد إذا استمرت المعدلات الحالية للذوبان.

المصدر: وكالات