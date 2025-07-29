لبنان

“متعاقدو اللبنانية” للرئيس عون: ننتظر مبادرتكم لحل عادل لملف التفرغ

وجهت “لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” الثلاثاء كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وجاء في الكتاب “نتوجه إليكم مستذكرين اللقاء الأخير الذي جمعها بفخامتكم، والالتزام الصريح الذي قطعتموه بإنجاز ملف التفرغ قبل بداية العام الدراسي الجديد”، وتابع “لقد كان لهذا الوعد وقع بالغ في نفوسنا، إذ أعاد إحياء الأمل بعد سنوات من الانتظار والخذلان دامت أحد عشر عامًا، إلا أن الأيام تمضي، ولا نلمس تقدمًا ملموسًا”، ولفت الى ان “العمل في الملف يسير ببطء لافت، والخطوات المنتظرة لا تزال بعيدة عن التحقق”.

واوضحت اللجنة ان “ما نسمعه ونرصده حتى اليوم لا يُطمئن، ومع ذلك، كانت ثقتنا بكم كبيرة ولا تزال كذلك، ونؤمن بإرادتكم الصلبة في إنصاف الجامعة اللبنانية وأساتذتها”، وتابعت ان “الجامعة اليوم ليست بخير، رغم محاولات التجميل والمكابرة وملف التفرغ قد يكون الترياق الذي يعيد لها شيئًا من العافية ويساهم في دفع مسار الإصلاح الأكاديمي والإداري قدما”، وتابعت “نستصرخ وجدانكم الوطني وننتظر مبادرتكم الكريمة لحل فوري وعادل لملف التفرغ ونثق انكم على قدر آمالنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام