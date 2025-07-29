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الدفاع الروسية: مقتل نحو 1255 عسكريا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن “تشكيلات مجموعة قوات الوسط حررت بلدة نوفوأكراينكا في دونيتسك، بينما سيطر جنود مجموعة قوات الشرق على بلدة تيميروفكا في زابوروجيه”.

ولفتت الوزارة في بيان له الى أن “إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1255 عسكريا، حيث فقدت أوكرانيا أكثر من 175 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال في سومي وخاركوف”، وتابعت “خسرت اوكرانيا أكثر من 230 جنديا في منطقة مسؤولية قوات الغرب في خاركوف ودونيتسك”.

وأشارت الوزارة الى انه “نحو 155 جنديا في منطقة مسؤولية قوات الجنوب في دونيتسك”، وتابعت ان “أكثر من 200 جندي في منطقة مسؤولية قوات الوسط في دونيتسك وزابوروجيه”، واضافت “أكثر من 205 جنود في منطقة مسؤولية قوات الشرق في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه”، وقالت ان “أكثر من 70 جنديا في منطقة مسؤولية قوات دنيبر في زابوروجيه وخيرسون”.

المصدر: روسيا اليوم