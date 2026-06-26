النائب فضل الله: أي اجراء تقوم به السلطة سنتصدى له وسنتمسك بمقاومتنا وسلاحنا اكثر

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إن “ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية وما جرى دسّه من قبل جهات معروفة من أنّ موقف لبنان من المفاوضات جرت صياغته في لقاءات عقدت بين النائب فضل الله واللواء حسن شقير والعميد اندريه رحال عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلا”.

واضاف فضل الله في بيان له مساء الجمعة ان “ما جرى إبلاغه للمعنيين في السلطة اللبنانية هو التأكيد على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والمحذر بشدة من مسارها السياسي والأمني”.

وقال فضل الله تعليقا على الاتفاق في واشنطن “السلطة اعطت هدية للعدو لن يكون لها مفاعيل على الارض”، وأكد “أي اجراء تقوم به السلطة سنتصدى له وسنتمسك بمقاومتنا وسلاحنا اكثر”.

المصدر: موقع المنار