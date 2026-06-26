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    تقرير مصور | كربلاء تشهد إحياءً مليونياً لذكرى عاشوراء

    مدينة كربلاء المقدسة تحتضن الملايين إحياء لذكرى العاشر من محرم .
    تقرير: نور شعيتو

    المصدر: موقع المنار

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