لبنان

الجيش اللبناني: مقتل شخص وجرح آخر بعد إطلاقهما النار قرب نقطة حدودية مع سوريا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن مقتل شخص وجرح آخر بعد إطلاقهما النار قرب نقطة مراقبة حدودية مع سوريا ومحاولتهما دهس عناصر النقطة.

وقال البيان إنه “بتاريخ 29/7/2025، أثناء مرور سيارة في داخلها مواطن وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – القصر، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام