الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 11:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الشيخ نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الشيخ نعيم قاسم يثمّن مشاركة الأهالي في إحياء عاشوراء

    الشيخ نعيم قاسم يثمّن مشاركة الأهالي في إحياء عاشوراء

    الشيخ نعيم قاسم يشكر إيران على دعمها للمقاومة

    الشيخ نعيم قاسم يشكر إيران على دعمها للمقاومة

    الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحييان عاشوراء بالتأكيد على الوحدة ونبذ التفرقة

    الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحييان عاشوراء بالتأكيد على الوحدة ونبذ التفرقة