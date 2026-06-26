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    بالصور.. حشود الزائرين تحيي زيارة العاشر من محرم في كربلاء المقدسة

       أحيت حشود الزائرين، اليوم الجمعة ، مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم أمني وخدمي واسع.

      وشهدت المحافظة توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف محافظات العراق وخارجه للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه. بالصور.. حشود الزائرين تحيي زيارة العاشر من محرم في كربلاء المقدسة.

      وتواصل الجهات الأمنية والخدمية تنفيذ خططها الخاصة بالزيارة، من خلال تأمين حركة الزائرين وتقديم مختلف الخدمات اللازمة، بما يضمن انسيابية مراسم الزيارة وإحياء الشعائر الحسينية.

      المصدر: فرات نيوز

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