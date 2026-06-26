غروسي يبدي استعداداً للعودة لإيران ويزعم امتلاكه حلولاً لـ”مخزون اليورانيوم”

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن “الوكالة تمتلك مذكرة تفاهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وهي مستعدة للمضي قدما في أداء عملها الفني في إيران”.

وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، “نأمل أن تكون هناك إمكانية لدخول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية قريبا”، مشددا على أن وجود مفتشي الوكالة ضروري للتأكد من أن الاتفاق بين أمريكا وإيران موثوق به.

وأكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة مستقلة وستنفذ عمليات التفتيش بمفردها، مضيفا أن دعوة الولايات المتحدة أو أي مراقبين آخرين للمشاركة في العملية تبقى قرارا يعود إلى إيران.

وأردف قائلا: “تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية”.

وبخصوص اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، أكد غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أو نقله إلى الخارج هو أحد الحلول المطروحة، شريطة موافقة إيران.

المصدر: وكالات