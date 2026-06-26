لبنان | اهالي البقاع يواصلون مسيرهم الى مقام السيّدة خولة عليها السلام في بعلبك للمشاركة في احياء ذكرى العاشر من محرم

يواصل جموع المواطنين، الموالين لأهل بيت النبّوة (عليهم السلام)، التوافد من مختلف مناطق البقاع، سيراً على الاقدام، للمشاركة في مراسم احياء ذكرى شهادة الامام الحسين عليه السلام واهله وأصحابه الكرام، في يوم العاشر من محرّم.

وتختتم المسيرة العاشورائية، في مقام السيّدة خولة بنت الخسين عليهم السلام ، حيث يقام مجلس عزاء حسيني، ومراسم من وحي المناسبة.

وكانت المدينة، قد شهدت حركة ناشطة على مستوى تجهيز الساحات والمسارات المخصصة للمسيرة، إضافة إلى استكمال الترتيبات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والخدماتية، لاستقبال المشاركين في المسيرة من مختلف مناطق البقاع.

ويحيي المسلمون الموالون لآل بيت النبوّة عليهم السلام في لبنان والعراق ودول اسلامية، اليوم الجمعة، ذكرى اليوم العاشر من محرّم ، باقامة مجالس العزاء والمسيرات الحسينية، حيث يجددون عهد الولاء ، للإمام الحسين، بالسير على نهجهه في نصرة الحق ومصارعة الباطل، والوقوف الى جانب المقاومة، في مواجهة العدو الاسرائيلي وداعمية.

المصدر: وكالة يونيوز