مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام استقبل رئيسة مصلحة الزراعة وأطلعته على مشاريع الوزارة

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه بدار الفتوى في طرابلس رئيسة مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة سونيا الأبيض، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور منذر حمزة وفضيلة الشيخ حبيب عبد الغني.

وخلال اللقاء، أطلعت المهندسة الأبيض سماحة المفتي على البرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة، والخطط المستقبلية الهادفة إلى دعم القطاع الزراعي ومساندة المزارعين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.

كما جرى البحث في سبل تطوير التعاون القائم بين مصلحة الزراعة واللجنة الزراعية في دار الفتوى، بما يسهم في خدمة المزارعين وتنمية الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وفي ختام اللقاء أثنى سماحته على العرض المفصل الذي قدمته السيدة الأبيض ، وأكد أن الجهود التي تبذلها من خلال موقعها في مصلحة الزراعة في الشمال هي محل تقدير لما أنها تساهم في تطوير القطاع الزراعي وتذليل العقبات ومساعدة المزارعين.