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قوات الاحتلال تواصل استهداف منتظري المساعدات وسط غزة: أكثر من 10 شهداء و100 مصاب

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف منتظري المساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة بالرصاص الحي، ما أدى اليوم إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين، وإصابة أكثر من مئة آخرين بجروح متفاوتة.

وتمكّنت طواقم الإسعاف التابعة لوزارة الصحة في غزة من انتشال جثامين الشهداء الذين ارتقوا جرّاء إطلاق جنود الاحتلال نيرانهم باتجاه المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وفي حصيلةٍ أخيرة للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال يوم أمس شمال مخيم النصيرات، أفادت المصادر الطبية في القطاع بأن عدد الشهداء تجاوز الثلاثين شهيدًا.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يواصل منع دخول الصحافة العالمية إلى القطاع، خشية انكشاف جرائم الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يمارسها بحق المدنيين، ولمنع وصول الحقيقة الدامغة إلى الرأي العام العالمي.

وتتابعون في ما يلي آخر اعتداءات الاحتلال على منتظري المساعدات، وتفاصيل عدم احترامه للهدنة الإنسانية، في رسالة مراسلنا في قطاع غزة، ناصر الشرقاوي.

المصدر: موقع المنار