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فيديوغراف | “يونيسف”: 6500 طفل يعانون من الجوع في غزة و40 ألف رضيع مهددون بالموت البطيء

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن أرقام صادمة بشأن تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، حيث أكدت أن نحو 6500 طفل يعانون من الجوع، في زيادة قُدّرت بأربعة أضعاف مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن 100 شخص لقوا حتفهم بسبب الجوع، 80% منهم من الأطفال، محذّرة من أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في حالات الجوع والوفيات. ودعت “يونيسف” إلى تحرك عاجل لحماية الأطفال وتوفير المساعدات الإنسانية في القطاع.

وأوضحت المنظمة أن عدد وفيات الأطفال سجّل ارتفاعًا ملحوظًا منذ شهر نيسان/أبريل، حيث ارتفع من 52 إلى 80 حالة وفاة، بنسبة بلغت 54%.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأرقام الفعلية تتجاوز بكثير ما ورد في تقارير المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن 85 طفلًا و42 بالغًا توفوا بسبب المجاعة خلال 21 يومًا فقط، ما يعكس خطورة الانهيار الصحي والإنساني المتفاقم.

ووصفت الوزارة الوضع الصحي والإنساني في القطاع بأنه “كارثي للغاية”، مشيرة إلى أن 40 ألف طفل رضيع يعانون من سوء تغذية حاد وهزال في النمو، ويواجهون خطر الموت البطيء في ظل انعدام الرعاية الصحية والمكملات الغذائية الأساسية.

ويأتي ذلك في ظل الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات المحلية والدولية إلى فك الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

المصدر: موقع المنار