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   9 محرم 1448   
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    جولة ميدانية لمراسلنا هاشم السيد حسن في قبريخا لرصد الأضرار وسط إمكانات محلية محدودة

    المصدر: موقع المنار

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