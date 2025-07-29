تكنولوجيا

الصين تحطم رقما قياسيا عالميا بعرض مذهل لطائرات مسيرة…

أضاءت سماء مدينة تشونغتشينغ الصينية، في حدث استثنائي حيث سجلت 11,787 طائرة مسيرة رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الطائرات من دون طيار تحلق في آن واحد.

وشهد العرض الضوئي الساحر، الذي أبهر الجمهور المحلي والعالمي، تنسيقا دقيقا للطائرات المسيرة لتشكيل أنماط بصرية مبهرة، معززا مكانة الصين كمركز رائد للابتكار التكنولوجي.

حيث يظهر في الفيديو كيف تفتحت أزهار عملاقة في السماء المظلمة فوق تشونغتشينغ، وتوسعت المدن، وظهرت شخصيات القصص الخيالية الملونة والرياضيون إلى الحياة، في مشهد يعكس التقدم الملحوظ للصين في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

المصدر: سبوتنيك