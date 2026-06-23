الإعلام الحربي ينشر.. {ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا} – [الزمر – 21]

المصدر: الإعلام الحربي